Barbara (59) werd 24 jaar lang weggezet als fantaste wanneer ze vertelde over hoe ze gruwelijk misbruikt was in psychiatrisch ziekenhuis. Dat lijkt nu onterecht KVDS

26 juli 2018

15u05

Bron: BBC, ITV News, Daily Mail 14 De autobiografie die ze vorig jaar uitbracht, leest als het scenario van een horrorfilm. Toen de Britse Barbara O’Hare (59) uit Liverpool 24 jaar geleden voor het eerst vertelde hoe ze als 12-jarige maandenlang vastgehouden, verdoofd en misbruikt was door een dokter in het psychiatrisch ziekenhuis Aston Hall, werd haar verhaal weggelachen als fantasie. Twee jaar geleden startte dan toch een onderzoek en dat heeft nu aangetoond dat ze wel eens de waarheid zou kunnen spreken. Want er blijken nog meer slachtoffers te zijn. En hun relaas is even gruwelijk.

Aston Hall in Derbyshire opende bijna 100 jaar geleden de deuren als ziekenhuis voor jongeren met leerstoornissen, maar werd al snel een plek waar kinderen met allerhande psychische problemen uit heel Groot-Brittannië heen werden gestuurd. Van 1947 tot 1975 was dokter Kenneth Milner er hoofdarts. Hij voerde ‘narcoanalyses’ uit, een vorm van psychotherapie die populair was tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog en waarbij patiënten verdovende middelen toegediend kregen om vergeten of verdrongen gedachten en gevoelens weer aan de oppervlakte te brengen.

Pyjama

Het was januari 1971 toen Barbara O’Hare voor het eerst het ziekenhuis binnenstapte, met alleen de kleren die ze aanhad en een pyjama. Haar moeder was ervandoor gegaan toen ze nog een baby was en ze had er al een heel traject in de pleegzorg opzitten, nadat bleek dat haar vader de zorg alleen niet aankon. Ze was verscheidene keren weggelopen en werd bestempeld als ‘moeilijk kind’.





Haar eerste ontmoeting met dokter Milner zat nog vers in haar geheugen en hoewel ze zich er niet helemaal goed bij had gevoeld, hoopte ze toch dat hij haar een beter leven zou kunnen geven. Hij was haar komen opzoeken in het opvangcentrum waar ze verbleef en was daar aangekondigd als “een belangrijk man”. Milner had haar handen in de zijne genomen en toen iets vreemds gedaan. “Hij begon ze te strelen en ik herinner me dat ik me beschaamd voelde omdat het intiem was. Hij beloofde dat hij voor me zou zorgen en hoewel ik niet wist waarvan ik moest ‘genezen’, keek ik ernaar uit. Ik dacht dat het ziekenhuis vrijheid zou geven en dat dokter Milner me zou redden. Hij werd echter mijn cipier.” (lees hieronder verder)

Als onderdeel van haar ‘eerste behandeling’ moest ze een dikke, bruine siroop drinken. Terwijl ze zich slaperig begon te voelen, ging ze in bad en werd ze gewogen. Vervolgens werd ze een kamer binnengebracht en moest ze op een kleine matras op de grond gaan liggen. Haar armen werden vastgebonden en ze kreeg een injectie. Het was toen dat ze merkte dat dokter Milner ook in de ruimte was. “Hij duwde iets tegen mijn mond. Het voelde hard en scherp, als een masker van prikkeldraad. Het was alsof er iets op werd gedruppeld. Mijn mond werd nat en mijn huid ijskoud. Ik merkte dat mijn ziekenhuiskleed omhoog werd getrokken en dat er foto’s werden genomen. Het licht brandde in mijn ogen, maar ik kon niet gillen. Uiteindelijk verloor ik het bewustzijn.”

Slaapzaal

Toen ze weer bij bewustzijn kwam, lag ze in haar bed in de slaapzaal. “Mijn lichaam deed pijn alsof ik overal geschopt was”, vertelt ze. “Ook mijn polsen voelden vreselijk aan. De meeste pijn leek echter van tussen mijn benen te komen en straalde helemaal door mijn lijf. Het voelde nat daar beneden, alsof ik in bed geplast had. Pas later besefte ik dat het bloed was.” (lees hieronder verder)

Die eerste behandeling zou al snel routine worden. Elke dag nam de invloedrijke dokter een ander meisje mee en iedereen verafschuwde het. “Een van de oudere meisjes zei me dat ik moest doen alsof ik ongesteld was om er onderuit te komen. Ik was 12 jaar, ik wist niet eens wat dat betekende”, aldus Barbara. De verpleegsters vertelden de meisjes dat de behandeling normaal was en ‘voor hun eigen goed’. ‘Je bent een erg stout meisje geweest, maar dokter Milner zal je genezen’, kreeg Barbara te horen.

Nachtmerries

Ze heeft nog altijd nachtmerries over hoe de dokter zich aan haar opdrong en haar verkrachtte, maar de details zijn wazig. Er was ook de constante angst voor schoktherapie en er deden verhalen de ronde over kinderen die stierven nadat hun ‘behandeling’ fout was gegaan. Als ze niet in handen van de dokter waren, moesten de kinderen trouwens werken. Plinten poetsen met een tandenborstel, bijvoorbeeld. “Hoe meer verhalen ik hoorde van de andere kinderen, hoe meer ik er overtuigd van was dat er iets kwaadaardigs gebeurde op de plek”, aldus de vrouw. (lees hieronder verder)

Na 8 maanden slaagde ze erin te ontsnappen uit de klauwen van Milner. Tijdens een bezoek aan haar vader vertelde ze alles aan zijn vriendin, die vol afschuw reageerde. Haar vader – die haar eerder nog een ‘leugenaar’ had genoemd – besloot daarop dat ze niet meer terug hoefde te gaan.

Bij anderen bleef ze echter op ongeloof stuiten, als ze haar verhaal deed. “Mijn huisarts dacht dat ik gek was en zei dat er geen documenten bestonden die zeiden dat ik ooit in Aston Hall geweest was”, gaat ze verder. Toen ze zelf haar dossier opvroeg, kreeg ze als antwoord dat er jammer genoeg een ‘brand’ of een ‘overstroming’ was geweest. Ze begon aan zichzelf te twijfelen en pas toen ze via een internetforum voor slachtoffers van misbruik in contact kwam met lotgenoten, wist ze zeker dat ze het zich niet inbeeldde. Uiteindelijk raakte ze zelfs aan haar medisch dossier.

Waarheidsserum

Daarin stond dat ze wel degelijk in Aston Hall had verbleven en dat ze medicijnen had gekregen. Onder meer hoge dosissen amobarbital – vroeger ook wel bekend als waarheidsserum – dat verdovende en hypnotische eigenschappen heeft. Er werd tijdens de oorlog mee geëxperimenteerd op soldaten, maar het was nooit een erkend middel. “Waarom deed dokter Milner dat? Experimenteerde hij ook op ons? Of wilde hij ons gewoon verdoven? Het is vreselijk om dat niet te weten.” (lees hieronder verder)

Het duurde tot 2011 voor de eerste officiële klacht binnenliep bij de politie van Derbyshire. En er volgden er nog. Maar pas in 2016 bleken er genoeg elementen te zijn om met een formeel onderzoek te starten. Het ontluisterende resultaat daarvan werd deze week voorgesteld.

De politie slaagde erin om 65 slachtoffers te identificeren en zeker 77 misdrijven vast te stellen – waarvan 43 van een seksuele aard – in Aston Hall. Alle slachtoffers vertelden soortgelijke verhalen, over hoe ze vastgebonden, verdoofd, uitgekleed en misbruikt werden onder het mom van ‘therapie’ voor hun moeilijke gedrag. Wie zich verzette, werd mishandeld. Met het hoofd onder water gehouden, bijvoorbeeld. Velen geloofden dat meewerken met de dokter de enige manier was om te overleven en ooit weg te raken uit het ziekenhuis.

Arresteren

“Had dokter Milner vandaag nog geleefd (hij overleed in 1976, red.), zouden we genoeg bewijs gehad hebben om het te arresteren op verdenking van verkrachting en mishandeling van slachtoffertjes die soms niet ouder dan 10 jaar waren”, aldus politiechef Kem Mehmet.

Er zouden ook andere verdachten geïdentificeerd zijn die in het ziekenhuis werkten, maar zij zijn overleden of konden niet meer gelokaliseerd worden. Het ziet er dan ook naar uit dat er niemand gestraft zal worden voor het schandaal. (lees hieronder verder)

Advocatenfirma Bond Turner – die 47 slachtoffers vertegenwoordigt – zegt dat ze compensatie zal vragen van het ministerie van volksgezondheid, aangezien het om een overheidsziekenhuis ging. De firma denkt dat het politieonderzoek trouwens maar ‘een tip van de ijsberg’ is en dat er vermoedelijk duizenden slachtoffers zijn over een periode van drie decennia.

Erkenning

Dat zegt ook Barbara O’Hare. “Als je er rekening mee houdt hoe lang dokter Milner daar was, moet hij inderdaad duizenden kinderen misbruikt hebben. Terwijl hij ons eigenlijk moest beschermen. Mensen hebben lang gedacht dat ik gek was. Zelfs mijn advocaat bekende dat hij eerst dacht dat ik ziek was in mijn hoofd. Dat gebeurt wel vaker als je zegt dat je in de psychiatrie hebt gezeten. Eindelijk krijgen we erkenning dat we de waarheid spreken.”