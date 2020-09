Barbados wil af van koningin Elizabeth: “Tijd voor eigen staatshoofd” HLA

16 september 2020

13u39

Bron: Belga 0 De Caribische eilandstaat Barbados gaat volgend jaar de monarchie vervangen door een republiek. Dat heeft Sandra Mason, de gouverneur-generaal van Barbados, namens de regering van premier Mia Mottley aangekondigd. Koningin Elizabeth verliest dan een van haar koninkrijken.

Het is nog onduidelijk, of het plan echt doorgaat. Barbados heeft al een paar keer gezegd de Queen te zullen afdanken. In 2015 bijvoorbeeld werd een volksraadpleging beloofd door toenmalig premier Freundel Stuart. Hij zag in de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid een goede gelegenheid om het dekolonisatieproces af te maken. Argumenten had hij ook. Waarom zou Barbados een "buitenlandse blanke vrouw" als staatshoofd hebben "die de baan heeft gekregen omdat haar land Barbados ooit veroverde, die ook staatshoofd is van 15 andere landen, waaronder de meeste buurlanden, en die Barbados in 1989 voor het laatst bezocht?"

Niettemin werd in 2016 het gouden jubileum van de onafhankelijkheid gevierd als monarchie, met prins Harry als eregast.

Volgens gouverneur-generaal Mason is het nu echter ernst. "De tijd is gekomen om ons koloniale verleden voorgoed achter ons te laten. Barbadianen willen een Barbadiaans staatshoofd. Dat is het ultieme blijk van zelfvertrouwen en wat we kunnen bereiken", aldus Mason. Het is de bedoeling dat Barbados bij de 55e verjaardag van de onafhankelijkheid volgend jaar november een republiek is.

De Queen, die van zestien landen staatshoofd is, heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de verschillende landen zelf bepalen welke staatsvorm ze wensen. Behalve van het Verenigd Koninkrijk is Elizabeth onder meer koningin van Australië, Canada en Nieuw-Zeeland en een hele rits voormalige Britse koloniën in het Caribisch gebied, waaronder Barbados.



