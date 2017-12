Barack Obama luncht met Emmanuel Macron in Parijs KVE

18u27

Bron: Belga 0 REUTERS De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft vandaag een "privélunch" gehad met de Franse president Emmanuel Macron. Dat schrijven de Franse media. Obama is in Parijs voor een conferentie.

Barack Obama kwam gisteravond aan in de Franse hoofdstad. Vanochtend had hij een ontmoeting met de Parijse burgemeester Anne Hidalgo. Die schreef op Twitter dat het "een plezier was Barack Obama opnieuw te ontmoeten". De twee hadden het onder meer over de klimaatkwestie.

C'est un plaisir de rencontrer une nouvelle fois @barackobama, à l'occasion de sa venue à #Paris. Défenseur du #climat, il a toujours cru dans l'action des Maires et je l'en remercie. Nous avons convenu que @c40cities et @ObamaFoundation tisseront des liens sur ce sujet essentiel pic.twitter.com/KON6l191bd Anne Hidalgo(@ Anne_Hidalgo) link

De voormalige Amerikaanse president werd nadien ontvangen op het Elysée voor een privélunch met Macron. Hij vertrok er opnieuw om 15.30 uur, aldus Le Parisien. Het is de eerste keer dat beide mannen elkaar ontmoeten. Obama steunde Macron tijdens zijn aanloop naar het Elysée.

Op Obama's agenda stond vanmiddag ook een ontmoeting met de voormalige Franse president François Hollande.