Barack Obama danst met zijn 96-jarige stiefgrootmoeder in Kenia

19 juli 2018

00u36

Bron: Reuters, Time 2 Sinds Barack Obama geen president meer is, reist hij de wereld over. Eerder deze week gaf hij een speech ter gelegenheid van Nelson Mandela’s honderdste verjaardag en rond dezelfde tijd werd hij gespot in Kenia, waar hij de opening van een door zijn halfzus opgezet jeugdcentrum bijwoonde én samen met zijn 96-jarige stiefgrootmoeder Sarah Obama enkele pasjes op de dansvloer zette.

Het was van 2015 geleden dat Obama een bezoek bracht aan het geboorteland van zijn vader. Ditmaal kwam Obama op bezoek om het Sauti Kuu jeugd- en sportcentrum, dat zijn halfzus Auma in Kogelo, in het westen van Kenia heeft opgezet, te openen. Om de mijlpaal te vieren, was er muziek en dans voorzien en zowel de oud-president als zijn 96-jarige stiefgrootmoeder dansten mee, tot groot jolijt van alle aanwezigen.

*Cleansing your feed with a dancing @BarackObama in Kenya today.*



Catch the recap of his visit here: https://t.co/Gzi67NscnV pic.twitter.com/CrafyblIf7 OkayAfrica(@ okayafrica) link

Obama begon eerst zelf te dansen, voor hij zijn oude stiefgrootmoeder voorzichtig overeind hielp. Dat de oud-president van muziek en dans houdt, is geen geheim: regelmatig geeft hij een hippe playlist vrij en als president was hij veelvuldig te zien bij optredens van beroemdheden in het Witte Huis. Tijdens zijn staatsbezoek aan Kenia in 2015 liet de president zich nog gaan in een traditionele Keniaanse dans.

Michelle Obama is intussen aan haar eigen reizen bezig. Ze is voor het laatst in het openbaar gezien met Tina Knowles Lawson, op de eerste rij van het concert van Beyonce en Jay Z – dansend.

Former U.S. President Barack Obama embrace his grandmother Sarah Obama at the Sauti Kuu resource centre near his ancestral home in Nyangoma Kogelo village in Siaya county, Kenya https://t.co/yYhxeKQuXM pic.twitter.com/8sWCbTSQFe Russell Boyce(@ Cropperboyce) link