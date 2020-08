Bannon ontkent fraude met ‘muur van Trump’ en komt vrij op borgtocht RL

20 augustus 2020

23u58

Bron: Belga 0 Steve Bannon, de voormalige topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft donderdag onschuldig gepleit voor fraude. Hij zal op borgtocht worden vrijgelaten.

Bannon, de architect van Trumps verkiezingsoverwinning in 2016, werd donderdag met drie anderen opgepakt op verdenking van financiële fraude. Ze hadden via crowdfunding geld opgehaald voor de bouw van een muur aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten, om zo illegale immigranten uit Mexico en Zuid-Amerika tegen te houden. Ze worden ervan verdacht een deel van het ingezamelde geld te hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven.

De 66-jarige Bannon werd donderdag voorgeleid, maar pleitte onschuldig. Rechter Stewart Aaron besliste dat hij voorlopig kan worden vrijgelaten op een borgtocht van 5 miljoen dollar. Hij mag bovendien het land niet verlaten. Bannon mag ook geen contact meer hebben met de andere verdachten of met personen die betrokken waren bij de crowdfundingactie "We Build the Wall".

