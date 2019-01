Banksy op garagemuur verkocht voor “bedrag van zes cijfers” SVM

18 januari 2019

17u46

Een graffitiwerk van Banksy dat 'plots' opdook op de muur van een garage in Wales is voor een bedrag van zes cijfers van eigenaar gewisseld. De koper wil het kunstwerk zeker nog minstens twee jaar in Port Talbot laten om het toerisme in de verouderde industriestad aan te zwengelen. Dat melden Britse media.

Galerijhouder John Brandler is bovendien van plan om een expositie te houden met ander werk van de mysterieuze kunstenaar. Hij hoopt zo "tonnen toeristen" naar Port Talbot te lokken.

Het werk van Banksy was kort voor Kerstmis opgedoken op de garagemuur van een staalarbeider. De graffiti toont een kleine jongen met een slee, die met gestrekte armen en uitgestoken tong sneeuwvlokken opvangt. Althans, zo lijkt het op het eerste zicht. Een kijkje om de hoek volstaat om te merken dat het geen sneeuw is dat over de jongen neerdaalt, maar wel asseregen uit een brandende container. Port Talbot huisvest het grootste staalbedrijf van Groot-Brittannië.

Rat met paraplu

Intussen heerst in Tokio de vraag of de graffiti op een stationsmuur ook van Banksy is. Het werk toont een rat met een paraplu en een tas. Yuriko Koike, de gouverneur van de prefectuur Tokio, denkt alvast dat het een geschenk van Banksy aan de stad is. Graffiti spuiten in Japan is eigenlijk verboden. Maar als het om een authentieke Banksy zou blijken te gaan, zal het werk intact gelaten worden.

Over de identiteit van Banksy is weinig bekend. Hij komt uit Bristol en verhuisde eind van de jaren '90 naar Londen. Zijn faam verwierf hij met maatschappijkritische en veelal controversiële thema's.