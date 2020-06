Banksy mengt zich in Black Lives Matter-protest: “Systeem laat mensen van kleur in de kou staan” SVM

07 juni 2020

21u47

Bron: Belga 8 Met een brandende Amerikaanse vlag heeft straatkunstenaar Banksy een statement gemaakt in de wereldwijde protesten tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Op Instagram toont hij zijn nieuwste kunstwerk: een geschilderde herdenkingsplek voor een zwarte persoon die alleen in silhouet te zien is, met een brandende kaars ernaast. Daardoor vat een hoek van de Amerikaanse vlag die erboven hangt vuur.

“Het systeem laat mensen van kleur in de kou staan”, schrijft hij erbij. “Het witte systeem. Als een kapotte leiding waardoor het appartement van de mensen die beneden wonen onderloopt. Dit gebrekkige systeem maakt hun leven tot een hel, maar het is niet aan hen om het te repareren. Dat kunnen ze niet, niemand laat hen binnen in het bovengelegen appartement. Dit is een wit probleem. En als witte mensen het niet oplossen, dan moet er iemand naar boven en de deur intrappen.”

Banksy staat bekend om zijn maatschappijkritische kunstuitingen, waarmee hij commentaar levert op de actualiteit. Meestal doet hij dat wel met een knipoog. Wie hij is, staat niet vast. Hij houdt zijn identiteit angstvallig geheim, zijn werk verschijnt doorgaans onaangekondigd op een muur ergens in de wereld.