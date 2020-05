Bankovervaller met schuldgevoel laat zich samen met buit arresteren kv

19 mei 2020

18u23

Bron: Belga 0 Een 55-jarige man uit de Duitse stad Mönchengladbach (Noord-Rijnland-Westfalen) heeft een bank overvallen, maar werd daarna zo geplaagd door schuldgevoel dat hij de feiten heeft opgebiecht aan een kennis, die vervolgens de politie verwittigde. De dader heeft de agenten thuis opgewacht en liet zich vandaag arresteren. De politie kon ook gemakkelijk het buitgemaakte bedrag, enkele duizenden euro's, meenemen.

De verdachte had maandag een bankbediende onder schot gehouden en geld geëist. Hij heeft de feiten toegegeven, maar over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid. Vermoedelijk maakte hij gebruik van een nepwapen. Het is nog spoorloos.

De man, die nog niet bekend stond bij het gerecht, kwam voorlopig vrij. Het onderzoek tegen hem loopt voort.