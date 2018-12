Bankier wordt verdacht van moord op escorte. Hij wil doen geloven dat hij bewusteloos was, maar deze beelden van bodycam bewijzen tegendeel Sven Van Malderen

14 december 2018

18u10

Bron: Metro.co.uk 0 Flashback naar 26 mei: agenten vinden in een flat in Crawley een vermoorde escorte naakt op bed. In de kamer ernaast treffen ze een man op de zetel aan. Op het eerste zicht lijkt Zahid Naseem bewusteloos, maar al snel blijkt dat hij gewoon zijn ogen gesloten houdt. De bankier zou dat toneeltje uiteindelijk 2,5 uur volhouden. Toen hij ‘wakker werd’ in het ziekenhuis herinnerde hij zich naar eigen zeggen niets meer. “Ik ben geen psychopaat die een verhaaltje à la Silence of the Lambs gecreëerd heeft”, klinkt het uit zijn mond. De speurders denken daar echter anders over en gebruiken de beelden van de bodycam nu als bewijsmateriaal tegen hem.

De juryleden op het proces kregen eerst te zien hoe de politie het appartement binnenstormde. In de slaapkamer werd het lijk van Christina Abbotts ontdekt, volledig onder het bloed.

Daarna richt hun aandacht zich op de kerel die in zijn kamerjas uitgeteld op de sofa ligt. Wanneer met een zaklamp in zijn gezicht geschenen wordt, blijkt dat hij licht met de ogen knippert. “Komaan, maat. Word maar wakker. Ik weet dat je me kan horen”, zegt de ambulancier. “Kan je je ogen openen? Of je vingers bewegen?” Maar reactie komt er niet. Terwijl Naseem nog zogezegd buiten westen is, worden zijn rechten voorgelezen.

Drank en cocaïne

Bij zijn verhoor gaf Naseem later toe dat ze zwaar in de drank en de cocaïne gevlogen waren. “Ik herinner me enkel nog flarden. We waren bijna constant naakt en namen meer drugs dan goed voor ons was. Daarna ging ik slapen. Toen ik weer wakker werd, zat Christina helemaal onder het bloed. Ik wist niet wat er gebeurd was. Ik was zodanig in shock dat ik nog meer wodka en drugs genomen heb. Een ruzie? Daar weet ik niets van, laat staan dat ik haar geslagen zou hebben.”

Vraag blijft dan wel waarom Naseem na de moord de volgende sms naar zijn partner stuurde. “Het is te laat, het spijt me. Mijn leven is om zeep.”

3.900 euro voor afspraakje

Christina was van de West Midlands naar Londen verhuisd om daar een geheim bestaan als ‘klassevolle gezelschapsdame’ te gaan leiden. Naar verluidt kreeg ze per afspraakje met Naseem tot 3.500 pond (3.900 euro). “Maar in mijn ogen was ze meer een ‘socialite’, daar loopt het in deze stad vol van”, verweert de man zich. Haar vroegere vrienden en familieleden kregen intussen te horen dat ze in de IT-sector werkte.

De huidige kennissenkring weet echter beter: Christina was een fuifbeest dat stevig kon drinken en ook niet vies was van een snuifje cocaïne. “Ik heb nooit echt geweten hoe ze de kost verdiende”, getuigde haar vader Michael Abbotts. “Ze studeerde aan de universiteit, maar is daarmee gestopt toen ze een aanbieding kreeg. Dacht ik... Ze was een knappe vrouw. Ik ben er zeker van dat ze meer vriendjes gehad heeft dan ze tegen ons verteld heeft.”

Haar goede vriend Roshan Pariag rook onraad omdat ze niet was komen opdagen op een feestje. Hij reed naar het adres dat ze hem tevoren gegeven had en zag daar enkel de gloed van een computerscherm. Voor de zekerheid belde hij de politie, die deed daarop een inval. Ze bleek uiteindelijk dertien keer met een vijzelstamper geslagen te zijn. Op het uiteindelijke verdict in het proces is het nog even wachten.