Bankier verduistert meer dan 114 miljoen. Intussen gooit zijn vrouw het geld over de balk met haar 35 kredietkaarten KVDS

11 oktober 2018

12u41

Bron: The Times, Daily Mail 0 Een villa in het centrum van Londen, een golfclub en een privéjet: het zijn maar enkele van de aankopen die Zamira Hajiyeva (55) deed in een periode van 10 jaar tussen 2006 en 2016. Tot aan het licht kwam dat haar echtgenoot Jahangir Hajiyev (56) – de voorzitter van de International Bank of Azerbaijan – meer dan 114 miljoen euro verduisterd had. En er vragen rezen over waar al het geld vandaan kwam dat ze zo zorgeloos spendeerde met haar 35 kredietkaarten.

De oplichtingszaak kwam 3 jaar geleden aan het licht en Jahangir Hajiyev werd in oktober 2016 in Azerbeidzjan veroordeeld tot 15 jaar cel en een schadevergoeding van 34 miljoen euro. Zijn echtgenote – die intussen uitgeweken was naar Groot-Brittannië – kwam op een lijst van gezochte personen te staan. Ze bleek er een luxueuze levensstijl op na te houden en is nu het onderwerp van een allereerste onderzoek onder de nieuwe Britse ‘unexplained wealth order’. Die kan iemand verplichten om te onthullen waar zijn of haar rijkdom vandaan komt en de bezittingen van de persoon in kwestie bevriezen en zelfs opeisen in geval van schuld. (lees hieronder verder)

De vrouw probeerde via gerechtelijke weg haar anonimiteit af te dwingen in het onderzoek, maar het Britse Hooggerechtshof besliste deze week dat ze die niet kon krijgen. Het Hof vond dat het in het algemeen belang was dat de namen van Hajiyev en zijn vrouw bekend werden gemaakt.





Speurders willen nu te weten komen waar het geld vandaan kwam dat de vrouw uitgaf in een periode van 10 jaar. Ondanks het feit dat er nergens bewijs te vinden is dat ze ooit gewerkt heeft en ze volgens haar eigen advocaten sinds 1998 fulltime huisvrouw is, leidde ze immers een erg luxueus leven. (lees hieronder verder)

Zo woonde ze met haar drie kinderen en haar keeshondje in een witte villa in het centrum van Londen met een waarde van 17 miljoen euro. Die omvatte onder andere een speciaal kwartier voor het personeel, een wijnkelder met enkele van de beste flessen ter wereld en twee parkings onder het bekende warenhuis Harrods, waar ze volgens gerechtsdocumenten maar liefst 18,6 miljoen euro spendeerde tussen 2006 en 2016. Dat is gemiddeld zo’n 5.000 euro per dag. Ze kocht er met haar 35 kredietkaarten onder meer juwelen en andere luxegoederen en spendeerde tijdens een van haar bezoekjes zelfs meer dan 170.000 euro bij Cartier en Boucheron. (lees hieronder verder)

Ze bleek ook “een belangrijke rol” te spelen in een onderneming die een prestigieuze golfclub kocht van 12 miljoen euro in Ascot: de Mill Ride Golf and Country Club. En een Gulfstream G550-privéjet van 36,5 miljoen ter beschikking te hebben voor haar langere verplaatsingen. (lees hieronder verder)

Zelfs beweerde ze in 2010 dat ze 1,1 miljoen euro cadeau kreeg van haar man en daar elke maand 23.000 euro zakgeld bovenop ontving voor haar dagdagelijkse uitgaven. Maar de speurders vermoeden nu dat ze onrechtmatig verkregen geld spendeerde. De Britse National Crime Agency gelooft immers niet dat haar echtgenoot haar levensstijl kon financieren met zijn ‘bescheiden inkomen’ van tussen 25.000 en 62.000 euro bij de bank. Volgens Hajiyeva was haar man echter al rijk voor hij met haar trouwde in 1997.

Britse Maagdeneilanden

Hoewel ze onder meer de eigenaar is van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden waarmee haar villa in Londen werd gekocht, zegt ze dat ze niet weet waar het geld vandaan kwam dat ze allemaal uitgaf en dat het haar echtgenoot was die alles regelde. Het onderzoek moet nu uitmaken wat daar precies van aan is.