Bankier krijgt levenslang voor moord op luxe-escorte KVDS

21 december 2018

14u23

Bron: Daily Mirror 0 Een Britse bankier die verdacht werd van de bloederige moord op een luxe-escorte, heeft een levenslange celstraf gekregen. Zahid Naseem (48) sloeg Christina Abbotts (29) 13 keer met een vijzel op haar achterhoofd nadat ze seks hadden gehad. Hij was toen onder invloed van drank en drugs. Toen de hulpdiensten arriveerden in de flat, deed hij alsof hij bewusteloos was.

De feiten gebeurden op 26 mei in Crawley, ten zuiden van Londen. Naseem beweerde tijdens zijn proces dat hij uit zelfverdediging had gehandeld, omdat hij bang was gewurgd te worden tijdens een uit de hand gelopen seksspelletje. Maar de jury geloofde daar niets van. Hij werd veroordeeld voor moord en zal van zijn levenslange celstraf minstens 19 jaar moeten uitzitten.

Jury

Tijdens de rechtszaak kreeg de jury onder meer beelden te zien van de bodycams van de politie, die toonden hoe agenten de flat binnenvielen. Ze troffen er Abbotts naakt op bed aan en in de kamer ernaast Naseem, die schijnbaar bewusteloos op een zetel lag. Iets wat toneel bleek te zijn.





Abbotts bleek al 12 uur dood. Het was een vriend die alarm sloeg nadat ze niet was komen opdagen voor haar eigen verjaardagsfeestje. Toen hij naar de flat reed waar de vrouw verbleef en achter een raam de gloed van een computerscherm zag, belde hij de politie. Die deed een inval.

De vrouw bleek een geheim leven te leiden in Londen. Aan haar familie had ze gezegd dat ze in de IT werkte, maar eigenlijk verdiende ze geld als luxe-escorte. Ze deed zich voor als socialite en ging met rijke ‘vrienden’ naar allerlei feestjes. Ze leerde Naseem – vader van twee jonge kinderen – kennen via haar profiel op het internet. Hij zou haar tot 3.800 euro per afspraakje betaald hebben.