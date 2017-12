Bangladesh zoekt familie van man die in New York aanslag wilde plegen LB

Akayed Ullah is afkomstig uit Bangladesh maar woonde in het stadsdeel Brooklyn van New York, samen met zijn moeder, twee zussen en een broer. De autoriteiten in Bangladesh zijn op zoek naar familieleden en bekenden van de 27-jarige man die gisteren in New York heeft geprobeerd een terroristische aanslag te plegen. De dader, Akayed Ullah, is afkomstig uit Bangladesh maar woonde in het stadsdeel Brooklyn van New York, samen met zijn moeder, twee zussen en een broer.

Volgens de politie in Bangladesh had Ullah in dat land geen strafblad. Hij zou in september voor het laatst in Bangladesh zijn geweest.

De man raakte gewond bij de poging een pijpbom op zijn lichaam te laten ontploffen op een van de drukste plekken van de stad, het busstation en metroknooppunt Port Authority in het hart van Manhattan. Drie omstanders raakten heel licht gewond door de explosie.

Onderzoekers hebben inmiddels ontdekt dat de dader propagandafilms van Islamitische Staat bekeek op internet. Bangladesh heeft de mislukte aanslag sterk veroordeeld.