Bangladesh wil doodstraf mogelijk maken voor dodelijke verkeersongevallen

06 augustus 2018

15u45

Bron: Belga 1 De regering van Bangladesh heeft vandaag voorgesteld om de doodstraf mogelijk te maken voor dodelijke verkeersongevallen die "moedwillig veroorzaakt" zijn. De regering tracht zo een antwoord te bieden op de betogingen tegen verkeersonveiligheid die nu ruim een week aan de gang zijn in het land. Bij die manifestaties is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen politie en betogende studenten.

De betogingen zijn er gekomen nadat twee jongeren doodgereden werden door een bus die aan overdreven snelheid reed. Heel wat mensen zijn al gewond geraakt bij de betogingen.

Zaterdag raakten bij een betoging nog 115 studenten gewond, nadat ze slaags raakten met de politie. Volgens getuigen gebruikte de politie rubberen kogels en traangas. Gisteren is een autocolonne van de Amerikaanse ambassadrice in Bangladesh aangevallen door gewapende mannen in de hoofdstad Dhaka, al is nog niet duidelijk of er een link is met het studentenprotest.

