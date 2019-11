Bangladesh waarschuwt zeehavens voor cycloon Bulbul

08 november 2019

Bron: belga

Bangladesh heeft alle zeehavens gewaarschuwd voor een cycloon die in de Golf van Bengalen op weg is naar de zuidkust van het land. Cycloon Bulbul heeft windsnelheden van 66 tot 88 kilometer per uur, aldus meteorologen. De cycloon zal naar verwachting aan kracht winnen.