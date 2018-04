Bangladesh: "Repatriëring Rohingya is propagandastunt"

15 april 2018

Bron: ANP

De autoriteiten in Bangladesh zetten vraagtekens bij de vermeende repatriëring van vijf Rohingya-vluchtelingen naar Myanmar. "Dit is op geen enkele manier een repatriëring. Het is propaganda", zei commissaris Abul Kalam, die is belast met vluchtelingenzaken.