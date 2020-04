Bangladesh pakt na 21 jaar voortvluchtige moordenaar van stichter van het land op Belga

07 april 2020

12u42 0 De Bengalese politie heeft dinsdag voormalig legerofficier Abdul Majed kunnen arresteren, die al 21 jaar op de vlucht was. De man was in 1975 verantwoordelijk voor de moord op Sheikh Mujibur Rahman, de oprichter van Bangladesh.

Majed werd dinsdagmorgen aangetroffen in een huis in de buurt Mirpur, in hoofdstad Dhaka en werd meteen naar de rechtbank gebracht.

De voormalige legerofficier was voortvluchtig sinds zijn veroordeling tot de doodstraf in 1998. Majed werd samen met veertien anderen schuldig bevonden voor de moord op Mujibur Rahman. Die leidde Bangladesh in de onafhankelijkheidsoorlog van 1971. Hij werd vier jaar later met een groot deel van zijn familie vermoord door een groep ontevreden legerofficieren in een putsch, die de verkozen regering ten val bracht.

Ballingschap

De moordenaars werden niet vervolgd door de eerstvolgende regeringen. Pas nadat Sheikh Hasina Wazed, de oudste dochter van Mujibur Rahman, eerste minister werd in 1996, werd een strafzaak geopend. Vijf van de vijftien oorspronkelijke veroordeelden werden in 2010 geëxecuteerd, nadat Hasina een tweede ambtstermijn inging. Zeven anderen gingen in ballingschap in verschillende landen. In 2002 stierf één voortvluchtige in Zimbabwe. Andere veroordeelden verbleven in onder meer Canada en de Verenigde Staten.

In 2009 had het Hooggerechtshof in Bangladesh de doodstraf van twaalf veroordeelden nog eens bevestigd. Drie oorspronkelijk ter dood veroordeelden gingen deze keer wel vrijuit.