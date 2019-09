Bandenfabrikant Michelin wil Duitse fabriek sluiten: 858 jobs op de helling ttr

25 september 2019

14u49

Bron: belga 4 buitenland De Franse bandenfabrikant Michelin wil tegen begin 2021 zijn fabriek in Bamberg, in het zuiden van Duitsland, sluiten. In de fabriek werken vandaag nog 858 mensen. Het Franse bedrijf maakt goed 170 miljoen euro vrij voor het personeel dat ontslagen wordt.

De fabriek startte zijn productie in 1971, en produceerde voornamelijk een bandensoort die de laatste jaren kampt met een dalende vraag, op een markt met veel concurrentie uit Azië. Het bedrijf investeerde 60 miljoen euro om die evolutie te bekampen, maar die inspanningen "volstaan vandaag niet meer".

Michelin-topman Florent Menegaux bevestigde ook nog de vrees van de vakbonden voor de site in La Roche-sur-Yon, in het westen van Frankrijk. Volgens Menegaux bevindt die fabriek zich "in een zeer zorgwekkende situatie".