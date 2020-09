Bandenfabrikant Bridgestone sluit fabriek in Noord-Frankrijk: 863 banen bedreigd AW

16 september 2020

11u22

Bron: Belga 0 Bandenfabrikant Bridgestone gaat zijn fabriek in Bethune in het noorden van Frankrijk sluiten, zo kondigde de directie woensdag aan. In de fabriek werken 863 mensen.

Het Japanse bedrijf verwijst naar de overcapaciteit van autobanden in Europa en naar de concurrentie van goedkope Aziatische merken. De directie hoopt de sociale impact te beperken door een beroep te doen op brugpensioen of door interne of externe tewerkstelling. Men gaat ook op zoek naar een overnemer voor de site.



De sluiting is voorzien voor de lente van volgend jaar. De fabriek, waar banden van het merk Bridgestone en Firestone worden gemaakt, heeft het al jaren moeilijk. De productie en het personeelsbestand nemen jaar na jaar af.

Bijna een jaar geleden kondigde ook de Franse concurrent Michelin al de sluiting van twee Europese bandenfabrieken aan, in Frankrijk (Roche-sur-Yon) en Duitsland (Bamberg). Continental maakte dinsdag dan weer de sluiting van zijn bandenfabriek in het Duitse Aken bekend, waar zo'n 1.800 mensen werken.