Banden tussen Trump en tv-station zijn te hecht: Democraten laten Fox News debatten niet meer uitzenden

06 maart 2019

21u55

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse Democratische partij zegt dat het de debatten voor voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar niet door de zender zal laten uitzenden. Reden zijn de nauwe banden tussen Fox News en Donald Trump, die in 2020 opnieuw de Republikeinse kandidaat hoopt te worden.

“De recente berichtgeving in The New Yorker over de ongepaste relatie tussen president Trump, zijn regering en Fox News heeft mij doen besluiten dat het netwerk niet in die positie is om een eerlijk en neutraal debat te organiseren voor onze kandidaten”, aldus partijvoorzitter Tom Perez in een mededeling. "Daarom zal Fox News geen mediapartner zijn voor de Democratische voorverkiezingsdebatten.”

Het weekblad The New Yorker bracht deze week een groot artikel over de nauwe banden tussen Trump en de conservatieve zender, opgericht door zakenman Rupert Murdoch. Een van de experten die aan het woord wordt gelaten, spreekt over “het dichtste dat we ooit bij staatstelevisie zijn geweest”.



Fox News zegt dat het hoopt dat de Democratische partij zijn standpunt nog wijzigt en dat zijn journalisten toch debatten zullen mogen modereren. In 2016 mocht het netwerk al evenmin deelnemen aan de Democratische voorverkiezingsdebatten. De Democraten haalden toen de conservatieve standpunten van Fox News en de voortdurende kritiek op president Barack Obama aan als reden.

De eerste Democratische debatten zijn al voor deze zomer. Door het hoge aantal kandidaten - nu al hebben twaalf politici zich officieel gemeld en dat aantal zal nog oplopen - is beslist het eerste debat alvast over twee avonden te spreiden. Elke avond zullen er maximaal twintig deelnemers zijn.