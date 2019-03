Banden tussen Pentagon-baas en Boeing roepen vragen op, Amerikaanse Defensie start onderzoek Heeft Patrick Shanahan ethische regels van Pentagon geschonden? HAA

21 maart 2019

08u36

Bron: AFP 0 Het Pentagon heeft een intern onderzoek geopend naar de banden tussen interimminister van Defensie Patrick Shanahan en vliegtuigbouwer Boeing. Shanahan heeft meer dan dertig jaar voor Boeing gewerkt.

Burgers voor Verantwoordelijkheid en Ethiek in Washington (CREW), een niet-partijgebonden waakhond, vroeg vorige week in een brief aan de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie om een onderzoek te openen naar Shanahan.

Lockheed Martin

Dat gebeurde nadat nieuwssite Politico had bericht over commentaren van Shanahan in de privésfeer, waarbij hij Boeing in felle bewoordingen ophemelde, ten koste van grote concurrent Lockheed Martin.



Politico merkte op dat Shanahans banden met Boeing sinds december weer vragen oproepen. Nieuwsagentschap Bloomberg meldde toen dat Shanahan erop had aangedrongen om in het begrotingsontwerp van 2020 1,2 miljard dollar uit te trekken voor 12 Boeing F-15X-jachtvliegtuigen.

F-15 vs F-35

Volgens Politico stellen experts vragen bij die beslissing, omdat de F-15 op cruciale punten zou onderdoen voor de F-35 van Lockheed Martin. "Door zijn houding en commentaar zou de interimminister de ethische regels van het Pentagon kunnen geschonden hebben", schreef CREW in de brief.

“We hebben hem op de hoogte gebracht van dit onderzoek”, zei Drwena Allen, de woordvoerder van de dienst van de inspecteur-generaal van Defensie. Die dienst is verantwoordelijk voor interne onderzoeken naar de wijdvertakte administratie. Een woordvoerder van het Pentagon, Tom Crosson, zei dat Shanahan het onderzoek verwelkomt.