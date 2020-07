Banden met Epstein komen Deutsche Bank duur te staan ISA

07 juli 2020

17u02

Bron: BELGA 5 Deutsche Bank is door de bankentoezichthouder in New York veroordeeld tot een boete van omgerekend 133 miljoen euro. Het New York State Department of Financial Services (DFS) beschuldigde de bank van zware schendingen van de regels in de omgang met de intussen overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein.

"Het was een fout om in 2013 Epstein als klant aan te nemen", deelde de bank al mee. Epstein zou jarenlang minderjarige meisjes seksueel misbruikt hebben, en pleegde vorige zomer zelfmoord in een gevangeniscel.

Reputatie

Volgens toezichtouder DFS was Deutsche Bank niet oplettend genoeg met Epstein. De bank erkent in een mededeling de zwakheden die werden vastgesteld in de procedures, en zegt uit die fouten geleerd te hebben. Na Epsteins arrestatie nam Deutsche Bank contact op met de speurders om hen volle steun bij het onderzoek toe te zeggen. "Onze reputatie is ons meest waardevolle bezit, en we betreuren onze banden met Epstein ten zeerste", klinkt het nog.

Deutsche Bank kon dit voorkomen

Honderden transacties door Epstein, goed voor miljoenen dollars, hadden gezien de reputatie van de zakenman de aandacht van de bank moeten trekken, meent de toezichthouder. "De banken zijn de eerste verdedigingslijn als het gaat om het vermijden van criminaliteit via het financieel systeem", zegt Linda Lacewell van DFS.

"Het is essentieel dat de banken de opvolging van de activiteiten van hun cliënten aanpassen aan de risico's die een bepaalde cliënt vormt. In het geval van Epstein is het onvergeeflijk dat de bank er niet in geslaagd is voor miljoenen dollars aan verdachte transacties op te sporen of ze te verhinderen.”

