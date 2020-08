Ban op ‘killer robots’ krijgt steeds meer steun HAA

10 augustus 2020

15u50

Bron: Belga 0 Steeds meer beleidsmakers, bedrijven, organisaties en individuen kanten zich tegen wapensystemen die aanvallen kunnen uitvoeren zonder menselijke interventie, de zogenaamde ‘killer robots’. Dat zegt de ngo Human Rights Watch (HRW), die al jarenlang campagne voert tegen dit soort wapens.

HRW heeft een 55 pagina's tellend rapport gepubliceerd, ‘Stopping Killer Robots: Country Positions on Banning Fully Autonomous Weapons and Retaining Human Control’, waarin het beleid van bijna honderd landen uit de doeken wordt gedaan. "De overgrote meerderheid staat erg kritisch tegenover killer robots. Zij vinden menselijke interventie cruciaal", klinkt het bij de ngo.

Internationaal verdrag

De meeste landen zouden daarom ook voorstander zijn van een nieuw internationaal wapenverdrag, waarbij de menselijke controle voor het gebruik van geweld expliciet wordt bevestigd.



Dertig landen willen zelfs een complete ban op autonome wapens. Momenteel is daarvan nog geen sprake: militaire grootmachten als de Verenigde Staten en Rusland staan op de rem. Ook Human Rights Watch vindt het afsluiten van een internationaal verdrag de beste manier om dit soort van wapens te verbieden.

Het probleem is dat de Conventie over Conventionele Wapens (CCW) een consensus vereist. Eén land dat dwarsligt, kan dus de meerderheid blokkeren. Een internationale conferentie over de killer robots zou overigens normaal vandaag in Genève van start gaan, maar is uitgesteld als gevolg van de coronapandemie.

