Baltische staten kondigen reisverbod af tegen Loekasjenko ES

31 augustus 2020

15u06

Bron: ANP 1 Litouwen, Letland en Estland hebben een reisverbod afgekondigd tegen de Wit-Russische machtshebber Alexander Loekasjenko en verschillende aanhangers. Dat bericht het Duitse tv-journaal Tagesschau maandag online. De Baltische staten gaan zo verder dan de sancties die de Europese Unie overeen was gekomen.

De beslissing is een reactie op het geweld dat gebruikt is tegen betogers in Wit-Rusland, klinkt het. Volgens Tagesschau kondigden de Baltische staten reisbeperkingen af tegen dertig Wit-Russische verantwoordelijken. De Litouwse president Gitanas Nauseda zou verduidelijkt hebben dat Loekasjenko een van hen is. Er zullen nog maatregelen volgen, zei Nauseda.

“We hebben verklaard dat we een vreedzame dialoog willen en dat een akkoord tussen het regime en de maatschappij noodzakelijk is. Maar we zien dat het regime daartoe niet bereid is. We merken dat wij vooroplopen en andere landen een voorbeeld moeten tonen”, zei Nauseda.

Internationale kritiek

Internationaal klinkt veel kritiek op het verloop van de verkiezingen en op het geweld tegen demonstranten. Vrijdag maakte de Europese Unie nog bekend dat het sancties zou uitvaardigen tegen hooggeplaatste vertegenwoordigers van het Wit-Russische regime. Maar de Baltische staten pleitten voor een hardere koers. Zo wou de Litouwse buitenlandminister Linas Linkevicius, van wie het land oppositieleider Svetlana Tichanovskaja onderdak biedt, dat ook tegen Loekasjenko zelf sancties werden afgekondigd.

De meeste Europese lidstaten kozen daarentegen voor een stapsgewijze aanpak. Die moest nog ruimte laten voor een eventuele bemiddelingspoging van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Tegenmaatregelen

Loekasjenko dreigde vorige week nog met tegenmaatregelen als landen sancties instellen tegen zijn regime. Hij waarschuwde dat het voor Europese landen verboden kan worden om doorvoerroutes te gebruiken die via zijn land lopen. Dat kan gevolgen hebben voor de handel met Rusland.

