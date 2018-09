Ballonvaarders gegijzeld door boer in weiland: "Anderhalf uur vast in piepklein mandje" Ties Cleven

16 september 2018

15u35

Bron: AD.nl 0 Het moest een bijzondere ervaring worden. Dat werd het ook absoluut, alleen niet op de manier zoals bedoeld. Voor haar vijftigste verjaardag kreeg Rianda Sprangers uit het Nederlandse Waspik (Noord-Brabant) een ballonvlucht. Na de landing werden zij en de andere passagiers echter vastgehouden door een pissige boer. De politie moest ze komen bevrijden.

Rianda kreeg het cadeau van haar zus en haar nichtje. Met het bedrijf Greetzz Ballonvaart uit Goirle werd een prachtige vlucht gemaakt, met vertrek in Tilburg. "Het was een hele, hele mooie ervaring. Ik zou zo nog een keer gaan. We zaten ook met enorm gezellige mensen in de luchtballon."

De wind voerde ze naar Bokhoven, vlakbij Den Bosch. Daar ging het mis. "We landden rond 08 uur in een leeg weiland. Geen dieren, geen gewas: niks." Daar let de crew ook goed op, weet Rianda inmiddels. "Je bent in een luchtballon afhankelijk van de wind en kunt niet echt sturen. Dus je weet nooit precies waar je gaat landen. De crew zoekt naar een geschikt weiland, dat niet actief gebruikt wordt." Soms krijgt de eigenaar achteraf nog een klein geldbedrag of een flesje wijn als dank.

Mijn voeten werden drijfnat van het koude en drassige veld. Rianda Sprangers

Toen de mand weer op de grond stond, begon de ellende. "De boer was woedend. Compleet buiten zinnen. We werden bedreigd en laat ik het zacht zeggen: hij was het er absoluut niet mee eens dat we op zijn gras waren geland." De boer en zijn werknemers hielden de groep vast in de luchtballon. "Dat duurde ruim anderhalf uur. Mijn voeten werden drijfnat van het koude en drassige veld."

De begeleiding bleef al die tijd rustig. Het stemde Sprangers en haar medepassagiers gerust. "Nerveus maakten we wat grapjes. Wat moet je anders zo lang doen. Maar echt bang waren we niet." Na een poos vond de piloot het mooi geweest en belde hij 112. "Want dit valt gewoon onder het gijzelen van mensen."

Politiebegeleiding

Onder toezicht van de toegesnelde politie kon een busje van Greetzz uiteindelijk het weiland in om vliegensvlug alles in te pakken. De boer werd al die tijd in het gareel gehouden door zijn schoondochter en een aantal agenten. "Wij moesten snel het weiland verlaten en werden verzocht om niets tegen de boer te zeggen. We mochten hem zelfs niet aankijken. Die zal nog steeds wel boos zijn", zegt Rianda een paar uur later, als ze met de bus weer veilig terug naar Tilburg is gebracht.

Ondanks alles heeft Rianda geen spijt van de vlucht. "Het was het alsnog waard. En alle lof voor het personeel. Zij gingen zeer verstandig met de situatie om, ook al gaven ze aan dat zoiets nog nooit is gebeurd."