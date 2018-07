Ballon van baby Trump mag de lucht in

TT

05 juli 2018

17u34

Bron: ANP

0

Betogers in Londen hebben toestemming gekregen van de Londense burgemeester Sadiq Khan voor een ludieke protestactie wanneer de Amerikaanse president Donald Trump op bezoek komt. Ze willen een grote ballon in de vorm van Trump als een oranje baby de lucht in laten.