Balkon stort in tijdens nieuwjaarsfeest in Nederland: tien gewonden IB

01u30

Bron: ANP 1 ANP Hulpdiensten zijn ter plaatse aan de Kastanjelaan waar zijn meerdere mensen gewond geraakt toen een balkon is ingestort tijdens de jaarwisseling. Aan de Kastanjelaan in Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt toen een balkon is ingestort. Volgens de brandweer stonden er tien personen op het balkon, toen het naar beneden viel.

Geen van de gewonden is in levensgevaar. Enkele personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het balkon was op de eerste verdieping, zo is op foto's te zien.

Balkon stort in; drie jongeren gewond https://t.co/o83M79UwPb pic.twitter.com/uIZPsejiW8 ArnhemGLD(@ ArnhemGld) link