Balkon stort in tijdens herdenkingsmars voor slachtoffers ingestorte gebouwen Marseille bvb

10 november 2018

19u34

Bron: Belga 0 In de Zuid-Franse stad Marseille zijn drie mensen lichtgewond geraakt nadat een deel van een balkon instortte. Opmerkelijk: het incident gebeurde toen de herdenkingsmars voorbijkwam voor de slachtoffers van de ingestorte gebouwen eerder deze week.

Een vrouw en een kind sloegen de herdenkingsmars gade toen het balkon waarop ze stonden het begaf. Ze kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Ook een voorbijganger blesseerde zich. De brandweer besloot daarop twee gebouwen te evacueren.

Duizenden mensen stapten vandaag in Marseille mee in een herdenkingsmars. Maandag stortten in de havenstad twee gebouwen in. Daarbij kwamen acht mensen om het leven. Eerder had de brandweer al gemeld dat de reddingsoperaties afgerond zijn en dat er zekerheid bestaat dat er geen slachtoffers meer onder het puin liggen. De oorzaak van het drama wordt nog onderzocht.