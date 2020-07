Bali wil in september weer toeristen ontvangen KVE

06 juli 2020

17u43

Het populaire toeristische eiland Bali zal naar verwachting in september weer buitenlandse toeristen verwelkomen. Eind juli mogen toeristen uit andere delen van Indonesië al weer naar het eiland trekken.

In een eerste versoepelingsfase van de coronamaatregelen zouden donderdag tempels, markten en andere bezienswaardigheden al openen op Bali, meldt de lokale overheid. "De derde fase, waarin de toeristische sector nog verder wordt opengesteld en waarin ook buitenlandse bezoekers zullen worden toegelaten, begint op 11 september", klonk het. “Belangrijk is daarbij dat de huidige maatregelen in alle fasen van de opening worden nageleefd, waaronder het houden van veilige afstand en het dragen van een mondmasker, aldus de gouverneur van Bali, Wayan Koster.

Indonesië heeft maandag meer dan 1.200 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, wat op een totaal komt van 65.000 besmettingen en 3.200 doden. Op Bali zijn tot nu toe 1.900 gevallen van Sars-CoV-2 geteld en 23 mensen overleden.