Bali opgeschrikt door aardbeving IB LH

16 juli 2019

04u57

Bron: Belga 6 Het Indonesische eiland Bali is dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 5,7 op de schaal van Richter. Vakantiegangers konden de beving naar verluidt tot in hun hotelkamers voelen. Er vielen geen slachtoffers.

Het epicentrum van de onderzeese beving lag op ongeveer 100 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Denpasar, op een diepte van 96 kilometer. Dat zegt het Amerikaanse geologisch instituut USGS. Er werd geen tsunamiwaarschuwing gegeven.

Vakantiegangers konden de beving naar verluidt tot in hun hotelkamers voelen. Vanuit Denpasar kwamen er meldingen binnen over schade. Zo zou onder andere een tempel zijn ingestort, maar al bij al bleef de schade vrij beperkt. Slachtoffers vielen er niet.

Indonesië ligt in de zogenaamde Ring van Vuur, in de Stille Oceaan, waar regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. De Australische plaat schuift er met enkele centimeters per jaar onder de Euraziatische plaat.

Zondag veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter nog paniek op de Noord-Molukken. Een vrouw kwam om het leven en diverse gebouwen raakten beschadigd.

#Gempa Mag:6.0, 16-Jul-19 07:18:36 WIB, Lok:9.11 LS,114.54 BT (83 km BaratDaya NUSADUA-BALI), Kedlmn:68 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG pic.twitter.com/zKzROmRGAc BMKG(@ infoBMKG) link

Prelim M5.7 Earthquake Bali region, Indonesia Jul-16 00:18 UTC, updates https://t.co/zBe4mzyTlp USGS Big Quakes(@ USGSBigQuakes) link