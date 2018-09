Bali is respectloze gedrag van toeristen beu: "Poseren in bikini voor tempels is blasfemie" TTR

21 september 2018

11u14

Bron: The Guardian, Amnesty International 15 De Indonesische autoriteiten maken zich zorgen over het “respectloze gedrag” van toeristen op het eiland Bali. Momenteel bekijkt de regering hoe ze kunnen verhinderen dat toeristen in bikini voor de heilige tempels poseren of klauteren op de altaars. "De toestroom van toeristen heeft een negatieve impact op het eiland. Onze tempels moeten beter beschermd worden", klinkt het.

Bali is een erg populaire vakantiebestemming geworden. Vorig jaar bezochten meer dan 5 miljoen toeristen het eiland. “Steeds meer reizigers bezoeken het eiland, maar dat brengt ook een last met zich mee”, zegt Tjokorda Oka Artha Sukawati, plaatsvervangend gouverneur van Bali, tijdens een regionale raadsvergadering. “Er komen te veel toeristen naar het eiland en het lijkt alsof ze zich steeds slechter gedragen”, aldus de gouverneur.

Onlangs ontstond ophef rond een toerist die op het Linggih Padmasana-altaar zat in de Puhur Lutur Batukaru-tempel. De Indonesische hindoeïstische raad laat weten dat de politie momenteel op zoek is naar de toerist. In Indonesië gelden immers strikte wetten rond godslastering. Er werden al verschillende mensen gearresteerd, omdat ze hadden gefloten tijdens een gebed, zo maakte Amnesty International eerder bekend.

Niet alleen klimmen op altaars, maar ook poseren in bikini voor de heilige tempels is volgens de gouverneur godslastering. “We willen maatregelen nemen, zodat toeristen niet langer op eigen houtje een tempel kunnen bezoeken. De regering zal de komende weken het huidige systeem evalueren en bekijken of er voortaan gidsen mee moeten”, benadrukt Sukawati.

