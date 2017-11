Bakkerijketen vervangt kindje Jezus door worstenbroodje. Maar dat blijkt geen goed idee Karen Van Eyken

17u27

Bron: The Independent, Metro 11 Greggs Deze reclamestunt viel niet in goede aarde. De Britse bakkerijketen Greggs heeft zich moeten excuseren voor een omstreden beeld waarmee de kerstcampagne is afgetrapt. De scène laat een kerststal zien waarin het kindje Jezus heeft moeten plaatsmaken voor een worstenbroodje. Op social media zagen sommigen er wel de humor van in, maar het regende toch voornamelijk negatieve reacties.

Een beeld dat de nieuwe adventskalender van de keten moet promoten, toont de drie wijzen die op traditionele wijze rond een kribbe staan. Maar in plaats van kindje Jezus te bewonderen, staren ze naar een worstenbroodje van Greggs.

Dit alles was grappig bedoeld maar blijkbaar konden er toch maar weinig mensen mee lachen. Op social media bleek dat heel wat gebruikers de scène beledigend vonden omdat Jezus joods is en het eten van varkensvlees verboden is voor joodse gelovigen. "Jezus gelijkstellen met een worstenbroodje is beneden alle peil", klonk het onder meer.

Greggs zei in een verklaring: "Het spijt ons echt dat dit beeld kwetsend was, dit was nooit onze bedoeling."