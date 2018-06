Bakker die huwelijkstaart weigert te bakken voor homokoppel wint rechtszaak in VS Redactie

04 juni 2018

17u18

Bron: Belga 3 Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft een bakker uit de staat Colorado die had geweigerd een taart te bakken voor het huwelijk van een homokoppel in het gelijk gesteld . Volgens het hof waren de religieuze rechten van de bakker verwaarloosd.

Het hooggerechtshof oordeelde dat een commissie in Colorado, die de bakker verplicht had al zijn klanten te bedienen, wat hun seksuele voorkeur ook moge zijn, geen rekening gehouden had met religieuze bezwaren van de bakker.

De beslissing van het hof werd met zeven stemmen tegen twee goedgekeurd.