Bakken kritiek op nieuwe Duitse minister van 'Heimat': geen enkele vrouw aan top kabinet TT

28 maart 2018

17u51

Bron: Sueddeutsche.de, Mitteldeutsche Zeitung, Der Spiegel 0 Negen mannen op een rij, strak in het pak, glimlachend naar de camera. Met die foto maakte de nieuwe Duitse minister van 'Heimat' en Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer (CSU), bekend dat hij zijn staatssecretarissen gevonden heeft. Een vrouw is in de verste verte niet te zien, en daarvoor krijgt de conservatief bakken kritiek.

"Leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken compleet", zo maakte de Beier Seehofer gisteren in een persmededeling bekend. En daarbij is het Duitse woord Führungs'mann'schaft wel heel letterlijk te nemen: op de foto wordt de nieuwe minister van 'Heimat', Binnenlandse Zaken en Bouw omringd door stuk voor stuk mannen in pak en das.

Op Facebook en Twitter kreeg Seehofer meteen vragen en kritiek te slikken op de flagrante afwezigheid van vrouwen, die nochtans toch de helft van de Duitse bevolking uitmaken. "Is dit wat we van het nieuwe ministerie van Heimat moeten verwachten, testosteron in al zijn pracht?", vroeg een twitteraar zich onder andere af.

Iemand anders kon er niet bij dat Seehofer ondanks "de hoogste bescherming als minister, bodyguards en een gepantserde dienstwagen blijkbaar toch zoveel schrik heeft voor sterke vrouwen". Een derde twitteraar merkte op dat er toch enige diversiteit op de foto te zien was, aangezien een aantal mannen zo modern waren geweest geen zwart kostuum aan te doen.

"Mannen voor in het museum"

De krant Süddeutsche Zeitung rekende genadeloos af met Seehofer en zijn mannenkabinet. "De islam hoort volgens Seehofer niet bij Duitsland, zei Heimatminister Seehofer. Blijkbaar horen ook vrouwen niet bij Duitsland", klonk het in een editoriaal met de titel "Mannen voor in het museum".

"Wie vijftig procent van de bevolking negeert bij de keuze voor topjobs van een nieuw ministerie, zou zich beter om musea dan om ministeries bekommeren. En een minister die eist dat moslims met en niet naast of tegen ons leven en dan de top van zijn kabinet niet voor moslims of migranten opent, is in het beste geval ongeloofwaardig. En in het ergste geval kwaadaardig. Maar zeker niet op de hoogte van de moderne tijd."

'Wie vijftig procent van de bevolking negeert bij de keuze voor topjobs van een nieuw ministerie, zou zich beter om musea dan om ministeries bekommeren' Süddeutsche Zeitung in een commentaar

Niet de enige

De krant rekende ondertussen uit dat Seehofer zeker niet de enige Duitse politicus is waar vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Ook op het CSU-ministerie van Verkeer werken enkel mannen aan de top, bij het departement Ontwikkeling heeft één vrouw de leiding, tegenover twee mannen.

Bij de CDU, de christendemocratische partij van bondskanselier Merkel, overheersen de mannen eveneens. Weliswaar heeft de partij met Merkel erbij geteld vier vrouwelijke en twee mannelijke ministers, op de lagere niveaus is het huilen met de pet op. Bij Defensie zijn alle vier de staatssecretarissen mannen, net als op Landbouw. In totaal is de verhouding mannen-vrouwen bij de CDU 17-5.

Coalitiepartner SPD doet het dan beter, met, de ministers erbij geteld, in totaal 18 mannen en 14 vrouwen aan de top.

Volgens Duitse media verdween Seehofers foto overigens even na alle kritiek, maar vanmiddag staat ze toch opnieuw online.

Safe Space Heimatministerium.

Wo Frauen noch Kaffee kochen und Migranten die Büros putzen. https://t.co/gpRGUXRM5W Christina Dongowski(@ TiniDo) link

Ich kann Horst #Seehofer nicht verstehen. Als Innenminister hat er die höchste Sicherheitsstufe. Personenschutz rund um die Uhr, Fahrten nur in gepanzerten Autos. Und trotzdem diese offensichtliche Angst vor starken Frauen? pic.twitter.com/TxYAh0FhmO Florian Noell(@ floriannoell) link

Drei der Männer tragen übrigens mit Absicht keinen schwarzen Anzug, weil man im Heimatministerium sehr wohl auf Diversität achtet! #Heimatministerium #Seehofer #HeimatHorst pic.twitter.com/jXXYVCI7m7 Sugarhill👌(@ Zuckerb3rg) link