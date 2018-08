Bailey weigert nummer te geven aan onbekende man. Hij gaat door het lint wanneer ze zegt dat ze lesbisch is sam

03 augustus 2018

22u23

Bron: KameraOne, NewsChannel5 5 Niet een, niet twee, maar drie keer vroeg een onbekende man het telefoonnummer van Bailey Cantrell toen ze in haar wagen zat bij een tankstation. De man beschadigde haar auto en viel ook de vrouw fysiek aan.

Het incident vond afgelopen zaterdag plaats in Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee. Cantrell zat rond 12.30 uur 's nachts in haar auto te bellen aan een tankstation terwijl haar vriendin binnen iets gaan halen was. Een onbekende man kwam haar telefoonnummer vragen. Ze wimpelde hem twee keer vergeefs af, en zei de derde keer dat ze niet geïnteresseerd was omdat ze lesbisch is.



De man ging door het lint en kroop op de motorkap, waarna hij de voorruit intrapte. Cantrell reed schuin achteruit, waarna de man ook een raam aan de passagierskant probeerde stuk te trappen. Toen Cantrell uitstapte, stoof de agressieveling op haar af en sleurde hij haar over de grond.

Haatmisdrijf

"Ik zei dat ik gay was, en dat ik dus niet geïnteresseerd was, en dat was de aanleiding", zegt Cantrell aan Amerikaanse media. "Ik denk dus wel dat dit een haatmisdrijf was." Twee agenten kwamen ter plaatse, maar konden de dader niet vinden. Volgens getuigen is hij een nieuwkomer in het gebied die verblijft in een hulpcentrum voor daklozen en hulpbehoeftigen.

"Hij gaat denken: ‘Als een meisje me afwijst, kan ik haar dit aandoen. De vorige keer werd ik toch niet opgepakt.’"

De vrouw verkreeg van het tankstation bewakingsbeelden van de aanval, die nu viraal gaan op sociale media. Ze leveren Cantrell ook een lading kritiek op omdat ze uit haar wagen stapte tijdens de aanval. "Ik kon absoluut niets zien door mijn voorruit", legt ze uit. "Ik verkeerde in shock en er zat glas in mijn ogen door al dat vallend glas, dus daarom stapte ik uit de auto."

Volgende keer

De vrouw hoopt dat de aanvaller nog wordt ingerekend. "Aangezien hij dit deed en ermee wegkwam, had het geen gevolgen voor hem", zegt ze. "Hij gaat denken: 'Als een meisje me afwijst, kan ik haar dit aandoen. De vorige keer werd ik toch niet opgepakt.'"

Cantrell woont enkele minuten van het tankstation maar is nu opnieuw ingetrokken bij haar ouders in Hendersonville omdat ze zich daar veiliger voelt.