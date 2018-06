Bahrein koopt zestien F-16's van Lockheed lva

23 juni 2018

01u54

Bron: Belga 1 Het Amerikaanse concern Lockheed Martin heeft een contract van 1,12 miljard euro binnengehaald voor de productie van zestien F-16-gevechtsvliegtuigen voor Bahrein. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt.

Concreet koopt Bahrein het zestien toestellen van het type F-16 Block 70, de nieuwste generatie van de straaljager.

De vliegtuigen zullen worden geassembleerd in Greenville, in de staat South-Carolina, en Fort Worth, in de staat Texas.

Tegen 30 september 2023 worden ze volgens het Pentagon aan de Golfstaat geleverd.