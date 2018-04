Bahrein kan belangrijke olieproducent worden door ontdekking schalieolieveld van 80 miljard vaten SI

04 april 2018

14u00

Bron: Belga 4 Bahrein heeft een schalieolieveld ontdekt goed voor zowat 80 miljard vaten. Daardoor kan de kleine Golfstaat een belangrijke olieproducent worden, zo heeft de minister van olie, sjeik Mohammed ben Khalifa Al-Khalifa woensdag aangekondigd.

Volgens de minister wordt momenteel onderzocht wat het precieze potentieel aan ontginning is van het schalieolieveld.

Het ontdekte schalieolieveld is een stuk groter dan het andere olieveld dat al ontgonnen wordt in Bahrein. Het 'Bahrain Field' werd ontdekt in 1932 maar zou "slechts" enkele honderden miljoenen vaten bevatten. Bahrein ontgint er momenteel zowat 50.000 per dag.

De kleine Golfstaat, die 80 procent van zijn inkomsten uit olie haalt, deelt ook het olieveld van Abou Safa met zijn grote buur Saoedi-Arabië.

Sjeik Mohammed heeft eveneens gewag gemaakt van grote gasreserves in het nieuwe veld. De exploitatiedirecteur van het nationale bedrijf Bahrain Petroleum Co., Yahia al-Ansari, benadrukt dat de exploitatie pas binnen vijf jaar zou starten.

