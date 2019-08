Bahrein helpt Amerika om schepen in de Golf te beschermen SVM

19 augustus 2019

22u21

Bron: Belga 1 Bahrein zal Amerika helpen om de koopvaardijschepen in de Golf te beschermen. De laatste weken zijn de spanningen tussen Washington en Teheran flink opgelopen door een reeks aanvallen op olietankers.

De Bahreinse vorst Hamad loofde tijdens een ontmoeting met Kenneth McKenzie (de commandant van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten; nvdr) de rol van de Verenigde Staten en hun steun aan de veiligheid en de regionale stabiliteit. Volgens het officiële staaspersagentschap BNA bevestigde Hamad dat zijn land zal meehelpen om de “veiligheid van de internationale maritieme scheepvaart te vrijwaren en de internationale doorgang voor de handel te beveiligen in de Golf”.

BNA maakte echter niet duidelijk of dit nu wil zeggen dat Bahrein deelneemt aan de coalitie die Amerika op touw wil zetten om de handelsschepen in de Golf te escorteren. De meeste Europese landen weigerden deel te nemen omdat ze vrezen dat het nucleaire akkoord met Iran dan niet meer te redden valt. Enkel Groot-Brittannië zette het licht hiervoor op groen. Amerika had zich vorig jaar al teruggetrokken uit dat akkoord.

