Bagdad ontkent link met in beslag genomen olietanker in Iran

kv

05 augustus 2019

00u46

Bron: Belga

0

Het Iraakse ministerie van Olie ontkent dat de olietanker die in de Golfregio door de Iraanse autoriteiten in beslag is genomen, uit Irak komt. Eerder had het Iraanse nieuwsagentschap IRNA gemeld dat het schip in kwestie de Iraakse tanker Hita was, die 700.000 liter illegale dieselolie zou smokkelen.