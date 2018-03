Bagdad heft vliegverbod op Iraaks Koerdistan op ep

13 maart 2018

13u42

Bron: Belga 0 Bagdad heeft het vliegverbod op de noordelijke autonome regio Koerdistan opgeheven. Dit heeft premier Haider al-Abadi vandaag bekendgemaakt.

Uit woede over een door Erbil zelf georganiseerd referendum over onafhankelijkheid van Iraaks Koerdistan vaardigde Bagdad eind december een verbod op internationale vluchten naar de luchthavens van Erbil en Soeleimanija uit. Er kwamen ook strengere controles.

Nadat de plaatselijke autoriteiten ermee hadden ingestemd dat de centrale overheid de controle over de twee luchthavens zou overnemen is beslist de luchtblokkade op te heffen. In de praktijk gebeurt dit de komende dagen, zei woordvoerder Saad al-Hadithi van het kabinet van al-Abadi. Het hangt af van de tijd die er nodig vooraleer het van de regering afhangende personeel op de luchthavens kan beginnen werken.