Bagage vat vuur op vliegtuig in China TK

26 februari 2018

12u03

Bron: China Daily 0

Op een vlucht van China Southern Airlines van Guangzhou naar Shanghai is gisteren brand uitgebroken. Een powerbank in een van de handbagagestukken vatte vuur, maar kon gelukkig snel geblust worden door een alerte stewardess. Het vliegtuig werd ontruimd en de eigenaar van de tas werd meegenomen voor ondervraging. Achteraf bleek dat de powerbank niet aangesloten was toen het toestel in brand vloog, en de man trof dan ook geen schuld. Uiteindelijk konden alle passagiers vertrekken met een ander vliegtuig, met drie uur vertraging weliswaar.