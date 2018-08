Badgasten in Mallorca opgeschrikt door meterslange haai Ruben Koenes DVDA

03 augustus 2018

12u33

Bron: AD.nl, VTM Nieuws 0 Paniek op het strand van Cala Domingos op Mallorca. Een bijna drie meter lange haai zwom daar op slechts enkele meters van het strand. De haai werd later gevangen en overleefde niet.

Toeristen schrokken zich een ongeluk toen ze een meterslange haai in de baai van Cala Domingos zagen zwemmen, niet wetende dat het om een relatief ongevaarlijke blauwe haai ging. Iedereen vluchtte het water uit, niemand raakte gewond. Uiteindelijk wisten strandwachten en de politie het dier te vangen. Volgens lokale media had de haai al een hoofdwond, mogelijk veroorzaakt door een harpoen. Uiteindelijk overleefde het roofdier niet.

Het is niet de eerste keer dat strandgangers op deze plek het water uit moeten vanwege een haai. Vorig jaar zwom een iets kleiner exemplaar nietsvermoedend tussen de badgasten door. Toen raakte ook niemand gewond en zwom de blauwe haai na korte tijd zelfstandig weer richting open zee.



Overigens is de blauwe haai niet geheel ongevaarlijk. Wanneer het beest zich bedreigd voelt, kan het gemeen bijten. Toch beschouwen veel duikers het beest als ongevaarlijk, omdat het redelijk makkelijk is af te weren.

Bekijk ook: