Babysitter opgepakt omdat hij kinderen misbruikte hr

16u27

Bron: 20 Minutes, La Dépêche du Midi 0 Thinkstock Een 31-jarige babysitter is opgepakt omdat hij de kinderen waarop hij moest passen, misbruikte. De slachtoffers zijn jongetjes van 4 tot 6 jaar.

De zaak ging vorige week aan het rollen, toen een gezin naar de gendarmerie stapte in Verfeil, een gemeente met 2.500 inwoners in de buurt van de Franse grootstad Toulouse. Zij hadden onraad geroken na uitspraken van hun zoontje. De agenten namen de beschuldigingen zeer ernstig en ontboden de babysitter maandagochtend op hun kantoor om hem te ondervragen. Toen hij met de beschuldigingen geconfronteerd werd, gaf de man toe dat hij minstens vijf kinderen waarop hij babysitte, seksueel misbruikt had.

Basisschool

Voorlopig zijn alleen feiten bekend van tijdens het babysitten, maar het onderzoek zal moeten uitwijzen of de man nog meer slachtoffers maakte. Hij was immers ook actief als kinderbegeleider in de plaatselijke basisschool. Het zou gaan om een zeer vlotte jongen, die erg geliefd was bij de ouders.