Babynaam Jihad mag niet van Franse rechter: “Schadelijk voor het kind” HAA

27 september 2019

20u57

Bron: AFP 0 Franse justitie heeft vandaag de naam Jihad verworpen. Een moeder had haar baby die naam gegeven, maar het gerecht vindt dat die een negatieve bijklank heeft.

"De rechtbank vindt de naam schadelijk voor het kind in kwestie en verwacht dat hij later problemen zal krijgen met die naam", zegt het parket van Dijon aan het Franse persbureau AFP. De uitspraak is gebeurd "in het hogere belang van het kind".



"De voornaam Jihad heeft een negatieve connotatie door de link met de islamistische beweging. Als de naam veranderd wordt in Jahid, die ook veel gebruikt wordt door Arabisch sprekenden, en wat als betekenis "moed" heeft, dan is er niet de connotatie met het begrip oorlog", aldus nog de rechtbank.

De zaak was in november 2018 aanhangig gemaakt bij het gerecht door de stadsdiensten van Dijon, nadat bleek dat een moeder haar kind zo wilde noemen.



"Ook al wordt de naam Jihad in de Arabische wereld vaak gebruikt en betekent hij er 'heilige oorlog', dan blijft het voor de publieke opinie toch zo dat de naam gelinkt wordt aan terroristische activiteiten, en dus geassocieerd wordt met islamistische fundamentalisten", verklaarde de procureur van Dijon, Éric Mathais, aan AFP.

De moeder liet eerder al aan de lokale pers verstaan dat wanneer de rechter de naam Jihad zou verwerpen, ze twee letters zou veranderen om haar zoon dan Jahid te noemen. Die oplossing was ook al verkozen door een ander koppel in 2018 dat hun kind ook Jihad had willen noemen, wat eveneens op verzet was gestuit.