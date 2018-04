Babymeisje wordt naakt achtergelaten in riool vol rode mieren. Tot hond haar leven redt KVDS

10 april 2018

12u15

Bron: The Herald, The Evening Standard 0 Een pasgeboren baby die weerloos en naakt werd achtergelaten in een riool vol rode mieren in Zuid-Afrika, heeft haar leven te danken aan een hond. Het meisje lag bijna twee meter diep en zou niet opgemerkt zijn, was er niet toevallig een vrouw met een teckel gepasseerd.

Charmaine Keevy (63) was een week geleden met Geordie op wandel in Port Elizabeth, toen het dier plots luid begon te blaffen naar een rioolpijp. De vrouw ging op handen en knieën zitten en meende eerst een kat te horen van diep in de buis. Maar al snel besefte ze dat het babygehuil was.

Staaf

Keevy rende naar de weg en hield daar een wagen aan. Samen met de bestuurder – Cornie Viljoen (60) – gebruikte ze een stalen staaf die in zijn auto lag om het riooldeksel open te wrikken. Daarop liet Viljoen zich naar beneden zakken en ging hij op de tast op zoek naar het kind. Dat bleek in een kolonie agressieve rode mieren te liggen. De man werd daarbij zelf ook verscheidene keren gebeten. Uiteindelijk kon hij het meisje oppakken. “Dat deed ik heel voorzichtig, want ik wist niet of ze gewond was”, vertelt hij. “Ze was zo klein. En het was zo koud daar beneden.” (lees hieronder verder)

De toegesnelde hulpdiensten ontfermden zich over haar en brachten haar naar het Dora Nginza-ziekenhuis. Haar navelstreng was nog niet verwijderd en ze bleek moeite te hebben met ademen. Ze was ook onderkoeld. De verpleegsters op de afdeling waar ze aansterkt, noemden haar intussen Grace April. “Ze is nog niet met de voeten van het ijs, maar ze ademt wel al zelfstandig”, aldus Viljoen. “De verpleegsters zeggen dat ze het zal halen.”

Mirakeltje

Keevy vertelde achteraf dat het een ongelofelijk toeval was dat ze de baby vond. “Ik neem normaal gezien een andere route als ik de hond uitlaat, maar om een of andere reden ging ik nu een andere kant op. Ik heb het gevoel dat het lot me naar haar heeft geleid en dat het nog niet haar moment was om te gaan. Ze is een klein mirakeltje, dat staat buiten kijf.” (lees hieronder verder)

Ook Viljoen passeert normaal gezien niet aan de plek waar het meisje werd ontdekt. “Normaal gezien zet ik mijn vrouw altijd af aan Montmedy Road en maak ik een U-bocht om terug te rijden naar mijn kantoor thuis. Maar dinsdag besloot ik langs Sedan Avenue te rijden. Dat doe ik anders nooit. En even later zag ik Charmaine staan.” (lees hieronder verder)

De politie is nu een onderzoek gestart om de moeder van het kind te vinden. Volgens een verklaring van de autoriteiten kan de baby alleen met opzet in het riool achtergelaten zijn. “De enige manier waarop het kind in het riool terechtgekomen kan zijn, is door het opheffen van het riooldeksel”, aldus woordvoerster Priscilla Naidu. “We vragen de hulp van de bevolking om de moeder te helpen vinden. En dat kan ook anoniem.”

Deksel

Volgens Keevy kan de moeder het kind niet in haar eentje hebben achtergelaten. “Het is onmogelijk voor een vrouw die pas bevallen is om dat betonnen deksel alleen op te heffen”, zegt ze nog. “Ik had de hulp van een sterke man en een stalen staaf nodig om het open te wrikken.”

Intussen stroomt in het ziekenhuis een gigantische hoeveelheid kleren en speelgoed binnen van mensen die het meisje willen helpen. “Ze is een heel rustig kindje”, aldus sociaal werkster Pamela Rubushe, die een warm adoptiegezin moet zoeken voor het meisje.