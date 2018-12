Babylijkje in kledingcontainer leidt naar tweede dode baby: Duitse vrouw opgepakt Sander van Mersbergen

02 december 2018

16u59

Bij een 35-jarige vrouw in het Duitse Duisburg heeft de politie een babylijkje aangetroffen. De autoriteiten kwamen haar op het spoor via een ánder babylijkje, dat in Polen werd gevonden tussen kleding uit een kledingcontainer. Onderzocht wordt of de Duitse ook de moeder was van dit kind.

Twee weken geleden vonden medewerkers van een bedrijf in tweedehandskleding in het Poolse Kielce een babylijkje tijdens het sorteren. Het meisje werd Mia genoemd. Uit onderzoek bleek dat ze in het Duitse Duisburg in een kledingcontainer moest zijn gestopt, meldt de Rheinische Post.

Speurhonden vonden uiteindelijk een geurspoor bij één specifieke container. Na onderzoek in de buurt bleek dat verschillende buurtbewoners met hun vingers naar de nu opgepakte 35-jarige vrouw wezen.

Tweede lijkje

Bij deze vrouw werden onder meer bebloede lakens aangetroffen - en een tweede lijkje, opnieuw van een meisje. Zij was in lakens en plastic tassen gewikkeld. De vrouw heeft volgens de politie bekend dat ze de moeder is van dit kindje, maar zegt dat ze met de zuigeling in Polen niets te maken had.

Er wordt op dit moment DNA-onderzoek gedaan. Uit onderzoek in Polen is intussen gebleken dat het meisje op de dag van haar vondst, 17 november, al zeven tot tien dagen dood was, meldt de Duitse krant. Volgens de onderzoekers in Polen kwam ‘Mia’ wel levend op de wereld.