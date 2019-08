Baby wordt overreden en sterft in openluchtbioscoop Canada AW

01 augustus 2019

15u10

Bron: CBC 0 Een ongeval op het terrein van een Canadese openluchtbioscoop heeft het leven gekost aan een baby. Een auto reed over de kleine tent met het vier maanden oude meisje, bericht de Canadese omroep CBC.

Het incident vond plaats toen bezoekers net voor middernacht wegreden van het terrein bij de stad Montreal. De ouders van het kind waren toen hun tuinstoelen aan het pakken, zei een politiewoordvoerster. Een vertrekkende automobilist reed volgens Jean-Simon Lavoie achteruit over de tent met de zuigeling.



De man vertelde dat hij gegil hoorde. “Er was bloed”, reageerde Jean-Simon onthutst. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zei de man. De baby is nog naar het ziekenhuis gevoerd waar de eerste hulp verleend werd, maar die kon niet meer baten.



De ouders en andere betrokkenen verkeren in shock, meldde de politie. Die gaat niet uit van opzet en verwacht ook niet dat iemand wordt vervolgd.