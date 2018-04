Baby wordt geboren vier jaar nadat zijn ouders zijn omgekomen bij ongeval Karen Van Eyken

12 april 2018

09u49

Bron: The Guardian 3 In maart 2013 verloor een Chinees koppel het leven bij een verkeersongeval. Vier jaar later is hun zoon door een draagmoeder ter wereld gebracht nadat zijn grootouders een rechtszaak om het gebruik van de ingevroren embryo's hebben gewonnen.

Shen Jie en Liu Xi waren twee jaar getrouwd toen ze besloten om in-vitrofertilisatie te proberen. Vijf dagen voordat ze een van de bevruchte embryo's zouden terugplaatsen bij Liu, stierf het paar bij een auto-ongeluk in in de Chinese kustprovincie Jiangsu.

Jarenlang hebben de ouders van zowel Shen als Liu met alle juridische middelen gestreden om het voogdijschap te verkrijgen over de vier ingevroren embryo's die waren nagelaten door hun overleden kinderen.

Na meerdere juridische veldslagen verkregen beide ouderparen uiteindelijk het voogdijschap over de embryo's. In januari 2017 gingen ze naar Laos om een draagmoeder te vinden. Het draagmoederschap is immers illegaal in China.

Tiantian

In december vorig jaar werd de baby van Shen en Liu geboren in een ziekenhuis in Guangzhou. Liu's moeder gaf hem de naam Tiantian. Vorige maand vierde de familie de eerste 100 dagen van de kleine jongen en organiseerden een feestje.

Liu's moeder, Hu Xinxian, verklaarde aan Beijing News: "Zijn ogen lijken op die van mijn dochter, maar over het algemeen lijkt hij meer op zijn papa."

Na de geboorte zijn er nog steeds juridische verwikkelingen. De kersverse grootouders moesten immers middels DNA-testen hun familiale band met Tiantian bewijzen om voogd van het kind te kunnen blijven.

De grootouders zijn er nog niet uit hoe ze Tiantian op termijn zullen inlichten over zijn ongewone achtergrond. Shen Xinan, de grootvader van het jongetje, zei tegen Beijing News dat ze wellicht zullen vertellen dat zijn ouders in het buitenland wonen tot Tiantian oud genoeg is om het te begrijpen. "We zullen hem de waarheid in de toekomst zeker vertellen, we kunnen niet anders", besloot Shen.