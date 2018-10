Baby verliest bijna tenen door één haartje: "Straf dat je daar als ouder niet voor verwittigd wordt" Sven Van Malderen

03 oktober 2018

09u55

Bron: The Mirror 7 Een haartje dat strak rond de tenen van een tien weken oude baby gewikkeld zat: meer was er niet nodig om Alex Upton te doen panikeren. De moeder uit de Britse kuststad Paington besefte plots dat de bloedcirculatie van haar zoon daardoor al meer dan twaalf uur afgesneden was. Ze wil andere ouders nu waarschuwen voor 'haartourniquet', een medische aandoening die in extreme gevallen tot amputatie kan lijden.

De 26-jarige onderwijsassistente merkte 's ochtends op dat vier teentjes van Ezra er rood uitzagen en opgezwollen waren. En dan zag ze ook de lok van haar eigen haar die rond de voet gespannen was. "Ik vreesde dat hij enkele tenen zou kwijtraken. Hij moet zo minstens twaalf uur in zijn wieg gelegen hebben. Als ik het later vastgesteld had, zou dat rampscenario zich zomaar kunnen voltrekken hebben."

Upton besefte dat er die bewuste ochtend iets scheelde. Maar wat precies, daar had ze lange tijd het raden naar. "Hij was zichzelf niet. Normaal krijgt hij een flesje en gaat hij weer slapen, maar deze keer wilde hij geen melk hebben. Hij zat alleen maar te huilen. Toen ik zijn pamper ververste, werd het me eindelijk duidelijk."

"Voelde me vreselijk als mama"

Bij één teen kreeg de vrouw het haar niet los. "Ongelooflijk hoe strak dat gespannen zat. Ik dacht de dokter te bellen of naar het ziekenhuis te gaan, uiteindelijk is het me na een kwartier toch gelukt met een pincet. Voor de zekerheid liet ik hem controleren, de arts van dienst schreef een antibacteriële crème voor."

"Ik voelde me vreselijk als mama. Straf toch dat hier niet voor gewaarschuwd wordt als je een kindje krijgt."

"Keer kledij binnenstebuiten"

Vandaar dat Upton die rol nu zelf voor haar rekening neemt. "Controleer je baby op verdwaalde haren als je hem uit bad haalt, zijn pyjama uittrekt of nieuwe sokken geeft. Zorg er ook voor dat je de kledij eerst binnenstebuiten keert. Het is gebeurd voor je het weet."

Ook Gemma Fraser waarschuwde al voor de schadelijke gevolgen. Haar dochter was drie maanden oud toen twee tenen letterlijk verstrikt raakten. Nadien moest ze plastische chirurgie laten uitvoeren om het euvel te herstellen.

"Let ook op met dunne draadjes"

"Het bewustzijn moet groeien, ", besluit Cass McNamara. Als vroedvrouw heeft zij vroeger de nodige ervaring opgedaan, nu schrijft ze boeken en geeft ze lezingen over het moederschap. "Haar kan ongelooflijk sterk zijn, je kan het vergelijken met visdraad. Het is al gebeurd dat tenen of vingers van een baby hierdoor geamputeerd moesten worden. Let trouwens ook op met dunne draadjes die achterblijven in kousen of handschoenen van kleine kinderen, daarmee kan hetzelfde gebeuren."

Meer over Alex Upton

gezondheid