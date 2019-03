Baby verdrinkt in bad terwijl moeder met vriendin aan het bellen is KVE

06 maart 2019

16u30

Bron: Metro 0 Sarah Elizabeth Morris uit Wales moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor de dood van haar dochtertje Rosie. De baby verdronk in bad terwijl de 35-jarige moeder in een andere kamer met haar toenmalige vriendin aan het bellen was.

Het kleine meisje zat samen met haar tweelingbroertje Mason wel vijftig minuten zonder toezicht in bad. Het was tijdens dat lange gesprek dat de vriendin aan de moeder adviseerde om eens naar de kleintjes te gaan kijken. Rosie was toen al verdronken.

Daarop belde Morris met een andere vriendin, die ze nog maar een maand kende, om te zeggen dat haar dochtertje niet meer ademde en dat ze niet wist wat er met haar was gebeurd. Nadat het gesprek al meer dan tien minuten aan de gang was, raadde die vriendin aan om de hulpdiensten te verwittigen.

In plaats daarvan hield ze Rosie ondersteboven vast en rende wanhopig de straat op. Daar riep Morris om hulp. Al die tijd zat haar zoontje Mason nog alleen in bad. De hulpdiensten werden alsnog opgetrommeld. In het hospitaal verklaarde de moeder dat ze de tweeling slechts vijf minuten alleen had gelaten.

“Er waren lange periodes dat ze helemaal geen toezicht hield en niet besefte dat de kinderen mogelijk in gevaar verkeerden”, zei openbaar aanklager Oliver Saxby. “De baby’s bevonden zich in een uiterst kwetsbare positie. Als gevolg van het feit dat er geen toezicht was, is een kind verdronken.”

De vrouw verklaarde in de rechtbank dat ze niet schuldig is aan doodslag, noch aan kindermishandeling. De rechtszaak wordt deze week verdergezet.