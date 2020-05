Baby van zes weken mogelijk jongste coronadode in Engeland HAA

Bron: The Independent, The Guardian, AFP 0 Een boreling van nog geen twee maanden oud is bezweken aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus in Engeland. Dat heeft de Britse Nationale Gezondheidsdienst NHS meegedeeld.

Het zou gaan om het jongste slachtoffertje in Engeland dat reeds is overleden door Covid-19. Het kind stierf begin deze week, op 3 mei, in het ziekenhuis, meldt de Engelse tak van de NHS. Of de baby onderliggende aandoeningen had, is nog onduidelijk. Het is ook niet bekend waar en door wie het kind geïnfecteerd is geraakt.

Oudste coronadode

De zuigeling is een van de 332 nieuwe doden die vandaag zijn gerapporteerd in Engeland. Het oudste slachtoffer was 103 jaar. 22 van de 332 recente doden waren tussen de 40 en 96 jaar en hadden geen gekende onderliggende gezondheidsproblemen. Het totale dodental door Covid-19 in de Engelse hospitalen loopt hiermee op tot 22.764.



Ook in de andere landsdelen ging de dodentol verder omhoog: in Schotland werden vandaag 49 nieuwe overlijdens gemeld, in Wales 28 en in Noord-Ierland 5.

Enkel ziekenhuizen

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe 31.241 mensen overleden door het nieuwe coronavirus. Het land is het zwaarst getroffen door de longziekte in Europa. Het werkelijke aantal sterftes ligt allicht nog een pak hoger, omdat over het Kanaal enkel de coronadoden in de ziekenhuizen worden gerapporteerd. De overlijdens in de rusthuizen en in de brede samenleving zijn niet opgenomen in de officiële cijfers.

